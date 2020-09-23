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Майли Сайрус решила выйти в люди почти голой

Майли Сайрус наделала шума в сети

Звезда вышла на публику в «олом» обтягивающем наряде, прикрывающем только интимные зоны. Посты певицы в пикантном наряде собрали миллионы лайков.

Популярная американская певица Майли Сайрус появилась на концерте в полупрозрачном комбинезоне и покорила поклонников. Фото и видео звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На выступлении в рамках музыкального фестиваля радиостанции iHeartRadio Сайрус появилась в черном обтягивающем комбинезоне. Наряд бренда Mugler выполнен из комбинации полупрозрачного и плотного материала.

При этом, темные участки комбинезона прикрывают только интимные части теле певицы.

Образ 27-летняя Сайрус дополнили босоножками на шпильках, декорированными камнями и множеством объемных украшений. Посты с фото и видео певицы в пикантном наряде собрали миллионы лайков.

23 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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