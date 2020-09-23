Лукашенко тайно провел инаугурацию и заявил о провале «цветной революции

Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80% голосов на состоявших в августе выборах, в среду в ступил в должность президента Белоруссии. Впервые за 26 лет правления Лукашенко церемония инаугурации состоялась без предварительного анонса и телетрансляции, без приглашения иностранных дипломатов и прошла в узком кругу высших чиновников в здании Дворца Независимости, который предварительно оцепили силовики, сообщает Tut.by.Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке и подписал, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

«В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений», — заявил Лукашенко, вступая в шестой президентский срок.

Он добавил, что цветная революция в Белоруссии провалилась.

«День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать», — сказал Лукашенко.

Член президиума Координационного совета Павел Латушко назвал ситуацию с тайной инаугурацией «беспрецедентной».

«Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников», — сказал Латушко.

«Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира», — добавил он.