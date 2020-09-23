Лукашенко тайно провел инаугурацию и заявил о провале «цветной революции

«В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений», — заявил Лукашенко, вступая в шестой президентский срок.
Он добавил, что цветная революция в Белоруссии провалилась.
«День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать», — сказал Лукашенко.
Член президиума Координационного совета Павел Латушко назвал ситуацию с тайной инаугурацией «беспрецедентной».
«Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников», — сказал Латушко.
«Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира», — добавил он.
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