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Кабмин официально признал, что Украина с 2015 года впервые отдала часть своих территорий сепаратистам

Кабмин официально признал, что Украина с 2015 года впервые отдала часть своих территорий сепаратистам.

Кабинет Министров Украины внес село Заиченко Волновахского района Донецкой области в перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, информирует  «Интерфакс-Украина».

В перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, включено село Заиченко Волновахского района Донецкой области.

 

23 сентября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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