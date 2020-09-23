Кабмин официально признал, что Украина с 2015 года впервые отдала часть своих территорий сепаратистам

Кабмин официально признал, что Украина с 2015 года впервые отдала часть своих территорий сепаратистам.

Кабинет Министров Украины внес село Заиченко Волновахского района Донецкой области в перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, информирует «Интерфакс-Украина».

В перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, включено село Заиченко Волновахского района Донецкой области.