Google выпустила Android 11 для умных телевизоров

Компания Google представила обновление Android 11 для платформы умных телевизоров Android TV.

В первую очередь, конечно, пользователей интересует, что нового принесёт апдейт. В отличие от мобильной Android 11, здесь список не слишком длинный и впечатляющий. В основном компания сосредоточилась на производительности, безопасности и удобстве.

Для повышения производительности, Android 11 для Android TV автоматически закрывает приложения в соответствии с новой стратегией для освобождения оперативной памяти. Что касается безопасности, то здесь появилась такая же, как и в мобильной Android 11 возможность выдать приложению временное одноразовое разрешение для доступа к информации о местоположении, микрофону и камере.

Апдейт принесёт на телевизоры режим ALLM (Auto Low Latency Mode, автоматический режим низкой задержки), а также декодирование контента с низкой задержкой.

Также можно отметить расширенную поддержку геймпадов, «тихий» режим загрузки для системных обновлений и возможность для производителей разрабатывать собственные кнопки включения, и так далее. Теперь платформа поддерживает сторонние игровые контроллеры, включая Nintendo Switch Pro с подключением по USB и Bluetooth, а также контроллера Steam с подключением по USB.

Как обещает Google, производители телевизоров с Android TV начнут распространять обновления на основе Android 11 в «ближайшие месяцы». Также вскоре начнут выпускаться новые телевизоры с предустановленной Android 11.