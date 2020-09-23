Германия — Лукашенко не президент Беларуси

Германия не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии, несмотря на его тайную инаугурацию в Минске

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Reuters.

Со своей стороны представитель МИД Германии заявил, что Берлин хочет как можно скорее согласовать санкции Европейского Союза против Беларуси.

23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемонию инаугурации не было анонсировано. Во время инаугурации он заявил, что «цветная революция не состоялась».