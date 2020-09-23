ФБР заявило о планах иностранных субъектов дискредитировать выборы в США

ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) предупредили о вероятности появления дезинформации о результатах выборов 2020 года со стороны «иностранных субъектов».

Как говорится в заявлении агентств, из-за пандемии коронавируса объем бюллетеней, поступающих по почте, может увеличиться, в результате чего в ночь выборов результаты будут неполными. При этом, по мнению ведомств, «иностранные субъекты и киберпреступники» могут воспользоваться временем, которое потребуется для подтверждения и объявления результатов выборов, чтобы распространять дезинформацию о «давлении на избирателей, кибератаках, направленных на избирательную инфраструктуру, манипуляциях или подделке бюллетеней».

Отмечается, что подобные действия будут иметь своей целью «дискредитацию избирательного процесса и подрыв доверия к демократическим институтам США».

Агентства посоветовали гражданам США получать информацию из надежных источников, в частности с официальных сайтов правительства.