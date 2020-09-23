«  
  »

Ева Лонгория продемонстрировала идеальную спортивную фигуру

Ева Лонгория продемонстрировала шикарные формы

Знаменитая американская актриса Ева Лонгория снялась в спортивном костюме. Снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram.

Женщина всегда стремится быть настоящим мотиватором для фанатов. Ева регулярно посещает спортзал и ведет активный образ жизни.

На фото актриса позирует в кроп-топе с длинным рукавом и легинсами голубого оттенка с полупрозрачными вставками. Образ она дополнила кроссовками, волосы собрала в хвост и выбрала естественный макияж.

Также на снимке звезда отметила своего фитнес-тренера.

«Впереди прекрасная неделя! Не забудьте зарегистрироваться для голосования», — написала 45-летняя американка.

Фолловерам понравилось фото и отметили, что женщина выглядит, словно с рекламного плаката.

23 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  