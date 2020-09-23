Ева Лонгория продемонстрировала идеальную спортивную фигуру

Знаменитая американская актриса Ева Лонгория снялась в спортивном костюме. Снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram.
Женщина всегда стремится быть настоящим мотиватором для фанатов. Ева регулярно посещает спортзал и ведет активный образ жизни.
На фото актриса позирует в кроп-топе с длинным рукавом и легинсами голубого оттенка с полупрозрачными вставками. Образ она дополнила кроссовками, волосы собрала в хвост и выбрала естественный макияж.
Также на снимке звезда отметила своего фитнес-тренера.
«Впереди прекрасная неделя! Не забудьте зарегистрироваться для голосования», — написала 45-летняя американка.
Фолловерам понравилось фото и отметили, что женщина выглядит, словно с рекламного плаката.
Leave a Reply