Ева Лонгория продемонстрировала идеальную спортивную фигуру

Знаменитая американская актриса Ева Лонгория снялась в спортивном костюме. Снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram.

Женщина всегда стремится быть настоящим мотиватором для фанатов. Ева регулярно посещает спортзал и ведет активный образ жизни.

На фото актриса позирует в кроп-топе с длинным рукавом и легинсами голубого оттенка с полупрозрачными вставками. Образ она дополнила кроссовками, волосы собрала в хвост и выбрала естественный макияж.

Также на снимке звезда отметила своего фитнес-тренера.

«Впереди прекрасная неделя! Не забудьте зарегистрироваться для голосования», — написала 45-летняя американка.

Фолловерам понравилось фото и отметили, что женщина выглядит, словно с рекламного плаката.