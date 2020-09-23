E-коррупция: почему Зеленский позволил Кауфману не платить в бюджет штраф в 3,4 миллиарда?

Поддержка сигаретной монополии — одна из самых очевидных коррупционных схем с участием самого президента Владимира Зеленского.

Напомню, что в Украине действует де-факто монополия на розничную торговлю сигаретами, табачные компании передали право продавать сигареты компании-монополисту «Тэдис», принадлежащей непубличному олигарху Борису Кауфману. С каждой купленной в киоске сигареты деньги идут на взятки для силовиков, судей, прокуроров, и президентов. Поскольку Зеленский обещал победить коррупцию, произошло следующее:

В 2016-м АМКУ наложил штраф на группу табачных компаний и монополиста «Тэдис». «Тэдис» заплатил штраф в 300 миллионов гривен, но нарушения не устранил.



В ноябре 2019 года АМКУ наложил новый штраф на сумму 6,5 миллиарда гривен на всех участников монополии, в том числе 3,4 миллиарда – непосредственно на сам «Тэдис». На тот момент Офис президента поддержал главу АМКУ Терентьева, еще бы, ведь «новые лица» обещали разломать «старые схемы».



Но 23 мая в Одессе прошла встреча главы СБУ Ивана Баканова с владельцем «Тэдиса» Борисом Кауфманом. Это было началом сближения новой власти с «Тэдисом».



10 июня по иску АМКУ Хозяйственный суд Киева наложил арест на счета «Тэдиса» на сумму в 3,4 миллиарда гривен. Кауфман, казалось, был поставлен в безвыходное положение, надо платить.



3 июля по личному требованию президента Зеленского глава АМКУ Юрий Терентьев был уволен с должности. А новой главой АМКУ была назначена подруга семьи президента Ольга Пищанская – юрист из Кривого Рога, которую в парламенте никто не знал, ее потребовал назначить лично сам Зеленский.



5 июля состоялась личная встреча президента Зеленского с Кауфманом в Одессе в ресторане «Рыба». Никакого штрафа «Тэдис» в бюджет платить не стал. О чем Зеленский говорил с Кауфманом его пресс-служба не сообщила.



13 июля суд первой инстанции отменил решение о наложении ареста на счета «Тэдиса». Антимонопольный комитет почему-то не обжаловал это решение сразу после принятия.



19 августа — апелляционную жалобу на это незаконное решение Антимонопольный комитет подал спустя пять недель! Какое-то поразительное упорство подруга семьи президента Пищанская проявила, лишь бы не забрать в бюджет миллиарды Кауфмана. Очевидно, это невозможно без специальной команды самого президента.



Сентябрь 2020-го. Прошло 10 месяцев с момента наложения штрафа АМКУ. Международная компания «Империал Тобакко» заплатила наложенный штраф в 460 миллионов гривен, а вот «Тэдису» удается не платить ни копейки до сих пор.

Что же происходит?

Новая глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская – сестра доверенного лица семьи Владимира Зеленского Светланы Пищанской, которая, по данным СМИ, управляет активами семьи Зеленского в Италии. Ольга Пищанская не предпринимает усилий для взыскания штрафа в государственный бюджет с сигаретного моноплиста компании «Тэдис». По итогу, «Слуги народа» не ликвидировали сигаретную монополию, а наоборот, передали этот бизнес «под личный контроль» Зеленского.

Очевидно, что в деле «Тэдиса» АМКУ играет на стороне монополиста. Кауфман имеет полную поддержку МВД, СБУ и ГПУ, он решает новым президентом вопросы также, как решал со старыми президентами.

Более того, с целью узаконить монополию и спасти «Тэдис» от проигранных судов Кабмин в начале сентября экстренно принял распоряжение о создании Национального оператора на рынке табачных изделий. По странному стечению обстоятельств под заявленные требования подходит только одна компания — «Тэдис». Получается интересный парадокс: с одной стороны антимонопольные расследования и подтвержденные судом миллиардные нарушения, а с другой — государство закрепляет его эксклюзивный статус на самом высоком правительственном уровне, чтобы легче было «обилечивать».

Судя по такой мощной поддержке самого президента, Кауфману платить 3,4 миллиарда не придется, а если и придется, то явно не в государственный бюджет…

Юрий Бутусов