Американская компания за сутки «напечатала» дом на 3D-принтере площадью 32,5 кв.м

Уже давно никто не удивляется, когда слышит, что существуют принтеры, которые для печати используют не чернила и специальный порошок, а специальный бетонный раствор. Инновационная техника, именуемая 3D-принтер, наделена неограниченными способностями в многих отраслях хозяйствования, но особенно впечатляют ее возможности в строительстве. Так, например, американская компания Mighty Building умудряется создавать конструкцию экологически чистого дома всего лишь 24 часа, при этом 95% уменьшается использование физического труда, на 90% меньше остается мусора.



В современном мире настолько все упростилось, что желающим обзавестись собственным коттеджем не нужно тратить много времени и сил, а лишь иметь необходимую сумму (причем процентов на 45 меньше, чем при стандартном строительстве). Все остальное сделают конструкторы фирмы и 3D-принтер даже без привлечения огромного количества рабочих. По крайней мере так обещает американская компания из Калифорнии – Mighty Building.

Специалисты компании разработали уникальную систему строительства монолитных домов, позволяющую создавать с помощью 3D-принтера не просто стены дома, а полноценное сооружение. При такой технологии рабочим остается лишь провести коммуникации и установить окна и двери.

Свои монолитные дома они создают на территории завода и уже в готовом виде доставляются заказчику, поэтому владельцу стоит продумать только, где это чудо инженерной мысли установить. Всю грязную работу сделает огромный принтер в цехах компании.

Модуль создается из специально разработанного нетоксичного термореактивного композита под названием «легкий каменный материал» (LSM), который затвердевает под воздействием ультрафиолетового излучения, что делает его более эффективным строительным материалом, чем бетон.

Как сообщает компания-разработчик: «Материалы, используемые в наших монолитных блоках, были тщательно протестированы и сертифицированы именно для использования в жилых помещениях. Все необходимые документы, подтверждающие качество материалов, получены от международных лидеров в области безопасности в строительной промышленности согласно нормативам качества».

Важно: Модули «Mighty» имеют сразу несколько вариантов, начиная с Mighty Studio площадью 32,5 кв. м и заканчивая 134 кв. м. Независимо от размера сооружения оно поставляется со всей внутренней отделкой, полным наполнением ванной комнаты и кухонной зоны, включая столешницы, шкафы, бытовую технику, а также системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Стоимость укомплектованного коттеджа зависит лишь от площади объекта и стартует от 100 тыс. дол. начиная со студии, остальные варианты оценены от 159 до 285 тыс. дол.

Как утверждают разработчики, строительство таким способом имеет несколько преимуществ. Так, например, для создания стандартной стены используется сразу несколько материалов, а вот «Mighty Buildings» использует один LSM, причем дом печатают монолитным. А это значит, что заодно создаются стены, полы и крыша, в которых предусмотрены места для проведения всех необходимых коммуникаций. Цельность оболочки повышают герметичность, уменьшает тепловую утечку и повышает общую энергоэффективность конструкции, что делает ее более устойчивой к катаклизмам и менее вредной для окружающей среды.

Базовые модули в той части света, как правило, используются в качестве гостевого домика, домашнего офиса и очень в редких случаях как основное место жительства. Это связано с небольшим пространством, разделенным на большую зону гостиной, которая в ночное время превращается в спальню (кровать спрятана в шкаф), кухней-столовой и уединенной ванной комнатой с полной комплектацией сантехническим оборудованием.

Тем, кто мечтает о собственном крошечном коттедже, стоит подумать о более объемном варианте, площадь которого достигает 65 кв. м. Вот в нем уже обустроена отдельная спальная комната и гардеробная, в которой сформированы все полки и закреплены рейлинги. Этот домик делают из двух модулей, которые соединяются уже на месте установки на предварительно подготовленную площадку. По сути, полноценный дом для небольшой семьи будет стоить около 156 тыс. дол., что значительно дешевле, чем такой же площади обычный дом или квартира (цены на недвижимость в Калифорнии стартуют от 240 тыс. «зеленых»).

Ну а тем, кому захочется иметь большой дом площадью 134 кв. м, созданный с использованием инновационных технологий, его тоже сможет получить. Единственное, что за него придется отдать 285 тыс. дол. И чуть дольше подождать создания готовых модулей, в проектировании и оформлении интерьера которых даже можно и поучаствовать. В этом случае дом будет иметь: огромную гостиную, кухню-столовую, три спальных комнат, две ванные, гардеробную и отдельную прачечную.

Все модели, создаваемые компанией Mighty Building, полностью укомплектовываются техникой, оборудованием и мебелью, при этом дизайн и размещение согласовывается с владельцем во время проектирования. Бонусом ко всем внедрениям идет и установка солнечных панелей, которые расположены по всей площади крыши. Этой энергии вполне достаточно для полноценного функционирования всех приборов внутри модуля, поэтому домик можно считать энергетически самодостаточным сооружением, который можно установить в любом месте, даже среди дикой природы.

Столь демократичная цена всех моделей «Mighty Buildings» обусловлена сразу несколькими факторами: автоматизированные производственные затраты материалов на 20-30% ниже, чем для создания стандартного дома того же размера; на 95 % уменьшается использование физической силы (снижаются финансовые затраты на зарплату рабочим); в десятки раз уменьшаются временные затраты; образования отходов сводятся к минимуму, а это значит, что подобный процесс строительства более экологичный и менее финансово затратный с точки зрения утилизации отходов.