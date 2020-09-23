200 тысяч американцев умерли от коронавируса с начала пандемии

Более 200 тысяч человек, заболевших коронавирусной инфекцией, умерли в США за последние семь с половиной месяцев, следует из материалов университета Джонса Хопкинса.

В США умерло больше людей с коронавирусом, чем в других странах. На втором месте в мире по уровню смертности находится Бразилия, где умерли более 137 тысяч человек.

Первый житель США умер от коронавируса 6 февраля, напоминает телеканал CNN. По его расчетам, каждый день в США в среднем умирали 858 человек.

Институт показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета в своей работе (.pdf) от 17 сентября прогнозирует, что к 1 января в США от коронавирусной инфекции могут умереть еще 180 тысяч человек. При этом ученые считают, что использование защитных масок 95% населения позволит сохранить жизни 115 тысяч человек.

По оценке IHME, коронавирусная инфекция стала второй главной причиной смертей в США после ишемической болезни сердца.