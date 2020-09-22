Вывод Bitcoin (BTC) на Visa и MasterCard в казахстанских тенге (KZT)

Если вы решили переводить Bitcoin в фиатную валюту, хотите получить в результате конвертации казахстанские тенге, лучше всего оформить сделку через один из электронных обменников. Такой сервис специализируется на обменных операциях, поэтому предлагает хорошие условия, благодаря которым вы сможете назвать обмен успешным.

Почему следует работать именно с обменниками

Чтобы понимать, почему лучше всего переводить криптовалюту Биткойн в фиатные деньги через электронные обменные сервисы, рассмотрим все преимущества сотрудничества с ними в сравнении с другими доступными вариантами обмена. Они заключаются в следующем:

большая часть обменников не требует прохождения верификации, как это делают криптовалютные биржи. Следовательно, клиенту не понадобится предоставлять копии личных документов, тратя на это время, дожидаясь их проверки;

комиссия за конвертацию и перевод в обменных сервисах меньше, чем у криптовалютных бирж, где она часто насчитывается в двойном размере из-за привлечения к обменным операциям посредников;

пополнение карты в казахстанских тенге происходит буквально в течение 10-20 минут после отправки криптовалюты, что на порядок быстрее, чем при сотрудничестве с криптовалютными биржами, потому что тут зачисление можно ожидать до нескольких дней;

резерв денежных средств в обменниках достаточно большой, чтобы клиенты могли конвертировать свои активы за один раз, чего не скажешь про частных менял, которые обычно переводят только небольшие суммы;

уровень безопасности при сотрудничестве с проверенным обменником выше, чем при переводе средств с помощью третьего лица;

заключать сделки можно в любое удобное время, потому как большая часть обменных сервисов работает в непрерывном режиме.

Как видите, преимуществ действительно много. Поэтому сомневаться в выборе не приходится. Остается дело за малым – найти подходящего поставщика услуг.

Как найти надежный обменный сервис

Чтобы не тратить время на самостоятельные поиски обменника, и не рисковать стать жертвой мошенников, есть смысл рассмотреть предложения, представленные на сайте мониторингового портала BestChange, к примеру, есть отдельный список сервисов, выполняющих вывод Bitcoin (BTC) на Visa и MasterCard в KZT. Тут собраны ресурсы, каждый из которых прошел полноценную проверку администрацией площадки, неоднократно доказал клиентам свою надежность, что подтверждают соответствующие отзывы. И работать с такими сервисами не только удобно, но и безопасно. Вы можете не волноваться о том, что не получите свои деньги. Зачисление средств на карточный счет гарантировано.

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Вам остается только определить, с каким обменником вы хотите работать. Для этого нужно сравнить несколько сделок, представленных на верхних позициях рейтинговой таблицы по таким параметрам:

курс конвертации;

наличие дополнительной комиссии;

необходимость прохождения верификации;

тип обмена: ручной или полуавтоматический;

ограничения по суммам;

резерв валюты.

Последний нужно учитывать, чтобы быть уверенными в том, что за одну операцию вы сможете получить на карту Visa/MasterCard нужное количество тенге.

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