Убийца Джона Леннона извинился перед его вдовой спустя 40 лет

Около 40 лет назад у своего дома в Нью-Йорке был убит один из основателей культовой группы The Beatles Джон Леннон — его застрелил 25-летний американец Марк Чепмен. Леннону тогда было 40 лет. Убийцу музыканта приговорили к пожизненному тюремному заключению — он отбывает наказание в США. Вчера он впервые с момента своего преступления публично извинился перед 87-летней вдовой музыканта, японской художницей Йоко Оно.

Йоко Оно и Джон Леннон

Он сказал, что застрелил Джона Леннона, потому что хотел прославиться, и отметил, что заслуживает смертной казни за «презренный поступок».

Я хочу вновь повторить, что сожалею о своем преступлении. Мне нет оправдания. Я сделал это, чтобы прославиться. Он был очень знаменит. И я его убил не из-за его характера или того, каким человеком он был. Он был семьянином. Он был иконой. Я думаю, что это худшее преступление, которое можно совершить в отношении невинного человека.

Я его убил, потому что он был очень, очень знаменит, и это была единственная причина. А я очень, очень искал славы и был очень эгоистичен. Я хочу особенно подчеркнуть то, что это был крайне эгоистичный поступок. Я сожалею о той боли, которую ей (Йоко Оно. — Прим. ред.) причинил. Я все время об этом думаю,

— сказал 65-летний Чепмен комиссии по условно-досрочному освобождению в исправительном учреждении Венде в Нью-Йорке.

Марк Чепмен

Напомним, 8 декабря 1980 года Марк Чепмен пять раз выстрелил в участника легендарной группы The Beatles около дома, в котором Леннон жил со своей семьей, на Манхэттене. Музыканта, который после выстрелов оставался в живых, сразу же отвезли в больницу, но вскоре он скончался от потери крови. Убийство Джона Леннона произошло на глазах его супруги, которая шла домой вместе с ним. Убийца музыканта при этом не пытался скрыться и, открыв книгу Джерома Селинджера «Над пропастью во ржи», которую взял с собой, стал дожидаться полиции на месте преступления.

Чепмен уже 10 раз подавал прошение о досрочном освобождение, однако каждый раз оно отклонялось. На этот раз он заявил, что, если его решат оставить в тюрьме на всю жизнь, у него к этому решению законодательных органов не будет никаких претензий.

От Джона Леннона у Йоко Оно есть 44-летний сын Шон (у музыканта также остался 57-летний сын Джулиан от первого брака. — Прим.ред.). После смерти мужа Оно вышла замуж за дилера антиквариата Сэма Хавадтоя, с которым прожила в браке до 2001 года.