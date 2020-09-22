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У «Мандалорца» будет как минимум четыре сезона

Официально «Мандалорец» на Disney+ пока не продлён на третий сезон, и второй стартует только 30 октября. Однако Джанкарло Эспозито, играющий Моффа Гидеона, намекнул в разговоре с People Magazine, что для сериала в планах может быть не один, а даже два сезона после выхода второго.

Следующий сезон «Мандалорца» будет крайне интересным, потому что вы начнёте узнавать силу малыша и его значимость для этой истории. Вы узнаете о происхождении тёмного меча, которым владеет Мофф Гидеон, и о том, как ранняя история «Звёздных войн» связана с «Войнами клонов» и другими шоу.

Это огромная вселенная, которую можно долго исследовать. Я думаю, что шоу заложит фундамент для масштабов и глубины третьего и четвёртого сезона, когда вы начнёте получать реальные ответы на свои вопросы.

Джанкарло Эспозито
актёр

Будет ли сам Эспозито участвовать в будущих сезонах, зависит от судьбы Моффа Гидеона, однако пока всё выглядит так, что этот персонаж будет крайне важен для общего сюжета, чтобы так рано избавиться от него.

22 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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