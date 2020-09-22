У «Мандалорца» будет как минимум четыре сезона

Следующий сезон «Мандалорца» будет крайне интересным, потому что вы начнёте узнавать силу малыша и его значимость для этой истории. Вы узнаете о происхождении тёмного меча, которым владеет Мофф Гидеон, и о том, как ранняя история «Звёздных войн» связана с «Войнами клонов» и другими шоу.

Это огромная вселенная, которую можно долго исследовать. Я думаю, что шоу заложит фундамент для масштабов и глубины третьего и четвёртого сезона, когда вы начнёте получать реальные ответы на свои вопросы.