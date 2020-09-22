Рынки рухнули на угрозе повторного карантина в Британии

Мировые рынки начали неделю «кровавой» распродажей, которая охватила фондовые площадки в Азии, Европе и США, ударила по сырью и уронила валюты развивающихся стран.На сообщениях о том, что Великобритания рассматривает возможность повторного общенационального карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом, а в США задерживается очередной пакет помощи экономике — рынки акций синхронно покатались вниз, потеряв за неполный торговый день почти триллион долларов капитализации.

Торги в Лондоне завершились крушением FTSE 100 на 3,38%, немецкий DAX упал на 4,48%, или рекордную с июня величину, а сводный панъевропейский индекс EuroStoxx 50 потерял 3,74% и оказался на «дне» с 25 июня.

Торги в США открылись падением на 2,3% по индексу S&P 500, на 2,7% — по Dow Jones и на 1,7% по Nasdaq. Фьючерсы на нефть Brent обвалились на 4%, до 41,42 доллара за баррель.

На 10% рухнули котировки серебра, на 7% подешевела платина, на 3% упали фьючерсы на золото, пробивавшие в моменте отметку 1900 долларов за тройскую унцию.

«Главной причиной снижения является беспокойство, что теперь, когда на нас надвигается холодная погода, новый всплеск случаев заболевания Covid станет причиной ужесточения вирусных ограничений в Европе», — отмечает главный рыночный стратег Miller Tabak Мэтт Малей.

На прошлой неделе первым в мире повторный карантин ввел Израиль, аналогичные меры начала рассматривать Греция, к которой в ближайшие недели может присоединиться Британия, где число заболевших бьет рекорды с мая (около 6 тысяч человек в день).

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в воскресенье заявил, что не исключает полноценного карантина, если люди не будут соблюдать ограничения, в частности, запрещающие собираться группами больше 6 человек.

«Это важный момент для нашей страны. Число случаев удваивается каждые 8 дней, и мы уже начинаем видеть это в больницах», — сказал Хэнкок.

Уровень Сovid-опасности в Британии повышен до 4-го из 6 возможных и, по данным The Sun, премьер Борис Джонсон может уже со вторника запретить пабам по всей стране работать после 22.00.

Ситуацию усугубляет новый виток политических распрей в США, который с большой вероятностью подвесит в воздухе очередной триллионный пакет помощи экономике, указывает главный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

Республиканцы и демократы с июля не могут договориться о новых мерах поддержки, а масла в огонь подливают споры о новом члене Верховного суда США, который заменит умершую Рут Бадер Гинзбург.

Президент Дональд Трамп планирует объявить имя кандидата на этой неделе, тогда как демократы выступают против спешки с решением, полагая, что замену надо искать уже после ноябрьских выборов.

Инвесторы «слишком много надежд возлагали на силу экономики США», говорит управляющий Pramerica SGR Фабрицио Фьорини: «Распродажа продолжится. Риск выборов недооценивается».

Последняя неделя сентября — исторически один из худших периодов для акций. На этот раз к экспирации опционов добавится мощная ребалансировка портфелей пенсионных фондов, пишут стратеги JPMorgan.

В течение квартала фондовые индексы показали ралли, и пенсионные управляющие активно перекладывали средства в акции, но теперь им нужно продавать и уходить в традиционные надежные активы, прежде всего государственные облигации, чтобы закрыть квартал без нарушения нормативов, поясняют JPM: такие потоки — это норма для кварталов, когда акции сильно опережают бонды.

На фоне бегства от рисков дорожает доллар, а доходность 10-летних американских облигаций упала до 0,66%.

«На фоне сильной коррекции в основных индексах у российского рынка не было шансов», — говорит аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.