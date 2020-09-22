Российская экономика впала в глубокий ступор

Восстановление российской экономики после коронавирусного провала закончилось едва начавшись. В августе возобновили падение большинство ключевых секторов, за исключением добычи и вывоза за рубеж простейшего минерального сырья, следует из данных Минэкономразвития.

Спад выпуска в обрабатывающей промышленности ускорился с 3,3% до 4,1% в годовом выражении, в том числе в металлургии (с 4,2% до 4,5%) и машиностроении (с 3,5% до 5,5%).

В режим двузначного обвала вернулся автопром, где выпуск рухнул на 21,3%.

Эффект отложенного спроса сошел на нет в розничной торговле, которая, вопреки прогнозам, показала результат хуже июльского: минус 2,7% год к году против минус 1,9%.

Ускорился спад в строительстве (с 0,2% до 0,6%) и уменьшился спрос на электроэнергию: годовое снижение в августе МЭР оценило в 3,6% против 2,6% в июле.

Темпы падения ВВП замедлились — с 4,6% до 4,3%, но этот результат практически в одиночку обеспечил сырьевой сектор.

В августе квоты по сделке ОПЕК+ были смягчены, и нефтяники смогли увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а «Газпром» на 5% нарастил прокачку газа в Европу.

В результате годовой спад в нефтегазовой промышленности стал меньше — 12% против 15,3%. «Вместе с тем в ключевых несырьевых отраслях восстановление в августе приостановилось», — констатирует МЭР в докладе «Картина экономики».

«Данные по экономике за август оказались слабыми по всему спектру статистики», — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Несмотря на восстановление экономической активности, уровень безработицы продолжал расти и достиг 6,4%, или 4,8 миллиона человек. «Негативной новостью», отмечает Орлова, стало падение оборота розницы, указывающее на по-прежнему сложное положение потребителей.

Отчасти это результат открытия границ: около 1-2 млрд долларов россияне вывезли в августе на курорты, потратив эти деньги за рубежом, а не внутри страны, отмечает главный экономист ING Дмитрий Долгин. Это означает, что оборот ритейла мог бы быть на 2-4 процентных пункта выше.

«Ложкой меда» в бочке статистического дегтя остаются данные по зарплатам, которые пока доступны лишь за июль: Росстат зафиксировал их рост как в номинальном, так и реальном выражении — на 5,7% и 2,3% соответсвенно.

Впрочем, эти цифры вызывают вопросы, отмечает замдиректора «Центра развития» ВШЭ Светлана Мисихина: фонд оплаты труда в экономике сократился на 0,5%, ФНС заметила падение сборов НДФЛ почти на 10%, тогда как в ходе опросов каждый четвертый жаловался на снижение заработка или полную потерю работы.

Перспективы восстановления роста экономики начинают выглядеть более пессимистично, говорит Орлова: в дополнение к слабой статистике ЦБ затормозил снижение процентных ставок, а Минфин анонсировал сокращение расходов бюджета и повышение налоговой нагрузки — в том числе через НДПИ для металлургического сектора.