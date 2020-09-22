Путинист Михалков назвал «компьютерной графикой» толпы протестующих в Белоруссии

Кинорежиссер Никита Михалков усомнился в правдивости кадров, на которых запечатлены протесты в Белоруссии. Как сообщает «МК», об этом он заявил в очередном выпуске своей программы на YouTube еще 12 сентября, однако СМИ обратили внимание на это лишь сейчас.

По его словам, при таком количестве народа не может быть такого «просвета» в нижней части первых рядов.

Он высказал уверенность, что люди на фото «дорисованы». По его мнению, это» чистая абсолютно компьютерная графика».

Telegram-канал Euroradio обратил внимание на то, что в программе Михалкова использовались в том числе отредактированные кадры с митинга в Минске. В частности, речь идет об отредактированном кадре, оригинал которого также можно найти в Сети.