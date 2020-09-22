Появился новый постер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

После второго дублированного трейлера, в сети также появился новый постер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time To Die), который был на полгода отложен из-за коронавируса.

К роли агента 007 вернулся Дэниэл Крэйг — он и изображен на постере.

Согласно синопсису Джеймс Бонд (Дэниел Крейг), который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу. Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем, вооруженным новыми опасными технологиями.

Как сообщалось, американские зрители смогут увидеть картину, релиз которой был запланирован на 25 ноября 2020 года, на пять дней раньше — 20 ноября, а британские — 12 ноября. В Украине на данный момент дата проката «Не время умирать» запланирована на 12 ноября. В то же время, на новом постере точной даты нет, стоит только месяц — ноябрь.

Ранее также вышел новый ролик фильма «Не время умирать», посвященный злодею бондианы Сафину.