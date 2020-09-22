Постпред Украины в ООН: Россия не обращалась к нам с просьбой о подаче воды в Крым

Москва не обращалась к Киеву с официальной просьбой восстановить подачу воду в Крым. Об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает УНИАН.

«Они должны обратиться к Украине с официальной просьбой, а не угрозами или истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция», — сказал дипломат.

По словам Кислицы, «страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме».