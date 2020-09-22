Порошенко оплатит защитникам Украины штрафы за ответный огонь по сепаратистам

Порошенко оплатит военным штрафы за ответный огонь по сепаратистам — для этого пятый президент предлагает создать специальный фонд. Таким образом украинских военных удастся защитить от явно преступного приказа нового руководства ВСУ.
Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко выступил с инициативой о компенсации военным суммы штрафов за ответный огонь по террористам на Донбассе
Об этом он сказал в эфире телеканала «34», передает «ДС».
«У меня есть хорошая идея: я обращусь к одному из объединений ветеранов, и предложу, чтобы каждому военному, которого отважатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму. И ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные пострадали», — заявил он.
Ранее журналист Юрий Бутусов обнародовал копию приказа министра обороны №330 от 16 сентября 2020 года, которым предусмотрены штрафы для солдат на линии фронта за открытие ответного огня по российским террористам.
https://www.dsnews.ua/politics/poroshenko-hoche-kompensuvati-viyskovim-shtrafi-za-vogon-u-vidpovid-21092020-399918
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