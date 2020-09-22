Порошенко оплатит защитникам Украины штрафы за ответный огонь по сепаратистам

Порошенко оплатит военным штрафы за ответный огонь по сепаратистам — для этого пятый президент предлагает создать специальный фонд. Таким образом украинских военных удастся защитить от явно преступного приказа нового руководства ВСУ.

Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко выступил с инициативой о компенсации военным суммы штрафов за ответный огонь по террористам на Донбассе