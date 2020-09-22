«  
  »

Порошенко оплатит защитникам Украины штрафы за ответный огонь по сепаратистам

Порошенко оплатит военным штрафы за ответный огонь по сепаратистам — для этого пятый президент предлагает создать специальный фонд. Таким образом украинских военных удастся защитить от явно преступного приказа нового руководства ВСУ.

Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко выступил с инициативой о компенсации военным суммы штрафов за ответный огонь по террористам на Донбассе

Об этом он сказал в эфире телеканала «34», передает «ДС».

«У меня есть хорошая идея: я обращусь к одному из объединений ветеранов, и предложу, чтобы каждому военному, которого отважатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму. И ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные пострадали», — заявил он.

Ранее журналист Юрий Бутусов обнародовал копию приказа министра обороны №330 от 16 сентября 2020 года, которым предусмотрены штрафы для солдат на линии фронта за открытие ответного огня по российским террористам.

https://www.dsnews.ua/politics/poroshenko-hoche-kompensuvati-viyskovim-shtrafi-za-vogon-u-vidpovid-21092020-399918

22 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Украина ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  