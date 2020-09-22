Пэрис Хилтон и Дрю Бэрримор рассказали о своем опыте заключения в одиночной камере

Недавно 39-летняя Пэрис Хилтон рассказала в документальном фильме о насилии, которому она подвергалась в школе-интернате в Юте, и о том, как детская травма повлияла на ее жизнь. История, рассказанная звездой, заставила 45-летнюю голливудскую актрису Дрю Бэрримор вспомнить и о своем опыте помещения в специальное учреждение для трудных подростков. В своем новом выпуске YouTube-шоу The Drew Barrymore Show актриса откровенно поговорила с Пэрис Хилтон на эту тему.

В твоем документальном фильме я увидела зеркальное отражение всего того, через что я прошла сама. Итак, я хочу, чтобы вы знали, что за мной приходили люди и забирали меня. Я была заперта в одиночной камере, я находилась в одном месте в течение длительного периода времени. Я говорю о годе — полутора годах,

— рассказал Бэрримор.

В своем документальном фильме Хилтон вспомнила, как однажды ночью ее подняли с постели и похитили. Она окончила школу Provo Canyon School в штате Юта, где, по ее словам, она и ее сверстники подвергались физическому и эмоциональному насилию и регулярно получали загадочные таблетки. Когда она отказывалась их принимать, то, по ее словам, ее отправляли в одиночную камеру без одежды, иногда на 20 часов.

Тем не менее опыт Хилтон и Бэрримор был очень разным. Актриса, которая увлеклась алкоголем и наркотиками в юном возрасте, сказала, что учреждение, в котором она оказалась, в конечном итоге спасло ей жизнь.

Я должна сказать, что люди там были действительно хорошими. Мне, конечно, не нравилось, когда меня помещали в одиночную камеру. Я была бунтаркой и все время устраивала там беспорядки. Там было много других детей, таких же, как я, и моя мама просто не знала, что со мной делать. Я принимала наркотики. Я потеряла над собой контроль. Поэтому моя мама просто отправила меня туда, не зная, куда еще обратиться. И это место действительно помогло мне — оно спасло мою жизнь,

— отметила Дрю.

Дрю БэрриморХилтон призналась, что рассказать публично о пережитой травме ей было крайне сложно.

Мне было стыдно, что люди узнают об этом. Но теперь я знаю, что стыдно должно быть не мне, а людям, которые работают в этих местах и издеваются над детьми,

— сказала она.

Пэрис добавила, что родители воспитывали ее в строгости — не разрешали ей ходить на свидания, пользоваться косметикой, но с переездом в Нью-Йорк ее жизнь изменилась.

Я убегала по ночам, ходила в клубы и прогуливала школу. Но я не делала ничего ужасного,

— сказала она.

Пэрис ХилтонДо съемок документального фильма Пэрис не рассказывала родителям о том, что произошло с ней в детстве, но после его выхода их отношения, по признанию звезды, стали крепче.

Мы стали с мамой ближе, чем когда-либо. Мы никогда не говорили об этом, поэтому ей было очень трудно все это слышать. Но я думаю, что просто разговор об этом сблизил нас еще больше,

— призналась Хилтон.