Обзор деятельности Indigo DMA

Indigo DMA нацелены на обеспечение максимально надежного и комфортного обслуживания каждого трейдера. Они нацелены на удовлетворение потребностей профессиональных трейдеров, поэтому большая часть оказываемых услуг ориентирована на них.

Благодаря объединению поставщиков ликвидности они смогли снизить спреды по базовой валютной паре до 0,0 пункта. Выполнение заказа занимает менее 0,2-0,4 сек. Кроме того, приветствуются скальперы.

У брокера имеются бесплатные (исламские) услуги обмена, предназначенные для клиентов, которые не желают получать проценты по религиозным причинам. Эти счета претензий шариата предполагают увеличение комиссии на 3 доллара, маржа не увеличивается.

Каждый трейдер может сделать свой торговый счет общедоступным и зарабатывать дополнительные деньги с каждого ордера, скопированного инвестором.

Важная задача брокера — продолжить расширение услуг копировальной торговли. Благодаря отработанной схеме, вложения стали безопасными и прибыльными.

Безопасность

Indigo DMA — оффшорный представитель, основанный в 2004 году экспертами по автоматическим торгам. Он предоставляет торги широким спектром валют, индексы, CFD и нефть на MetaTrader 4.

Из-за своего местоположения этот брокер не регулируется никакими правилами. Те, кто регистрируются на Маршалловых островах, не сталкиваются ни с одним из строгих требований, предъявляемых из США или Великобритании: они не обязаны регулярно отчитываться перед каким-либо органом или проводить внешний аудит; также они не обязаны хранить деньги трейдеров на отдельных счетах, обладать определенным минимальным капиталом, чтобы доказать свою финансовую стабильность, или организовывать схему компенсации в случае неплатежеспособности или дефолта.

Другими словами, если вы намереваетесь вкладывать много денег, рекомендуется выбрать брокеров, регулируемых FCA, американских или швейцарских, где соответствующие финансовые наблюдатели всегда начеку и где будут находиться ваши деньги. сейф.

Условия

Минимальная сумма, необходимая для открытия счета в Indigo DMA, составляет 10 долларов, что достаточно мало, учитывая отсутствие регулирования. Для сравнения, LiteForex требует 10 долларов, а SuperForex со штаб-квартирой в Белизе требует всего лишь 1 доллар США.

Этот брокер предлагает узкие переменные спреды, начиная с 0,0 пункта для популярных валют. Средние по EUR/USD составляют 0,2 пункта. Тем не менее, все сделки подлежат дорогостоящей комиссионные в 15 долларов за торгуемый лот, что фактически означает, что самый низкий предлагаемый спред сравнительно высок, начиная с 1,5 пункта.

При сравнении, ForexBrokerInc предлагает переменные спреды от 1 пункта на своих счетах без комиссионных, а Fort предоставляет спреды от 0,1 пункта плюс комиссия в диапазоне от 1,5 до 9 долларов за лот.

Как мы уже упоминали, Indigo DMA специализируется на копировальной торговле. Трейдеры, которые внесли не менее 100 долларов, могут опубликовать свой торговый счет и зарабатывать дополнительные деньги с каждого ордера, скопированного инвесторами (5 долларов за лот).

Максимальный уровень левериджа составляет 1:100, что будет сравнительно низким соотношением. Для сравнения, OctaFX и ForexBrokerInc на основе SVG предлагают леверидж до 1: 500.

Вывод

Indigo DMA — это оффшорный представитель, торгующий различными валютными парами и CFD на платформе MT4. Его главный недостаток — отсутствие регулирования.