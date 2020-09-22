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Обнаружено заболевание, которое дает иммунитет от коронавируса

У людей, которые переболели лихорадкой Денге, может быть иммунитет к коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на еще не опубликованное исследование, проведенное профессором американского Университета Дьюка Мигелем Николелис.

Ученые обнаружили связь между вспышками лихорадки Денге и заболеваемостью коронавирусом в нескольких регионах Бразилии и других частях Латинской Америки, а также в Азии и на островах Тихого и Индийского океанов. Выяснилось, что уровень заболеваемости коронавирусом в этих регионах низкий и растет медленнее, чем в других.

Если предположение о взаимосвязи двух инфекций подтвердится, распространение коронавируса можно будет затормозить массовой вакцинацией от лихорадки Денге, считает ученый. Николелис добавил, что, по данным предыдущих исследований, люди с антителами к Денге давали ложноположительные результаты тестов на антитела к коронавируса, даже если никогда не болели ним.

«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность «, — говорится в сообщении.

22 сентября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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