Новая технология позволит управлять дроном движениями руки

Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT CSAIL) разработала технологию контроля Conduct-A-Bot, которая использует мышечные сенсоры и детекторы движения для более «естественного» управления роботами. Алгоритмы фиксируют жесты, отслеживая движения человека, а также активность некоторых отдельных мышц – бицепсов, трицепсов и предплечий. Для управления ботом достаточно взмаха руки, сжатия кулака или напряжения руки.



Система не нуждается в оценке окружающей среды, оффлайн-калибровке или обучении для каждого конкретного человека. Иными словами, чтобы пользоваться ей, не требуется какой-то особой подготовки.

Однако технология Conduct-A-Bot пока не готова к реальному использованию. Дрон Parrot Bebop 2 ответил всего лишь на 82 процента из более чем 1500 управляющих жестов, что, хотя и выглядит многообещающе, но не может гарантировать полноценного контроля. Ученые намерены усовершенствовать технологию, а также включить в нее возможности настраиваемых и непрерывных жестов.