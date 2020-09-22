Нобелевские премии вручат онлайн из-за коронавируса

Намеченную на декабрь церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме в традиционном формате отменили из-за второй волны коронавируса, охватившей Европу.

В Нобелевском комитете сообщили, что награждение состоится в онлайн-формате. Организаторы проведут его из королевской ратуши в шведской столице, а лауреаты выйдут на связь дистанционно. Торжественный банкет проводиться не будет.

«Будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали», — говорится в сообщении.

Традиционно церемония проводится 10 декабря, награды вручает король Швеции.