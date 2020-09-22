Назвавший Си Цзиньпина клоуном китаец получил 18 лет тюрьмы

Раскритиковавший председателя Китая Си Цзиньпина за слова о борьбе с коронавирусом бывший топ-менеджер государственной строительной компании Жэнь Чжицян получил 18 лет тюрьмы. Об этом сообщается на сайте пекинского суда.

Отмечается, что суд признал Жэня виновным в хищениях, которые совершались благодаря занимаемой должности, и получении взяток на общую сумму около 19 миллионов долларов. Помимо тюремного заключения в 18 лет, суд также назначил китайцу штраф 620 тысяч долларов. Сообщается, что осужденный признал вину и не стал подавать апелляцию.

Жэнь пропал 12 марта 2020 года, после чего стало известно о его аресте. В феврале он назвал в своем эссе председателя Китая клоуном за февральское выступление, посвященное усилиям правительства по борьбе с коронавирусом.

Известно, что ранее Жэнь Чжицян состоял в Коммунистической партии Китая. Помимо этого он занимал пост топ-менеджера контролируемой государством компании-застройщика Huayuan Real Estate Group.