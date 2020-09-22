На Мелиссу МакКарти и Warner Bros. подали в суд

Киностудия Warner Bros., актриса Мелисса МакКарти, режиссер Бен Фальконе и ряд других лиц названы ответчиками в иске о плагиате, который подала в верховный суд Лос-Анджелеса сценаристка Ева Ковальски. По данным Deadline, она утверждает, что основные идеи комедии под названием «Душа компании» были позаимствованы из ее текста, который ранее был зарегистрирован Гильдией сценаристов США.

В иске содержится требование выплаты компенсации в размере 10 миллионов долларов, а также утверждения «судебного запрета на демонстрацию комедии. Более того, истица настаивает на уничтожении «материалов любого характера и вида, находящиеся в распоряжении, хранении или контроле ответчика, которые основаны на концепциях истца».

Напомним, что фильм «Душа компании», рассказывающий о домохозяйке, которая после расставания с мужем решает поступить на тот же факультет института, что и ее дочь, был выпущен в прокат в 2018 году. Его мировые кассовые сборы составили 65 миллионов долларов.

Мелисса МакКарти была заявлена не только как исполнительница главной роли, но и как один из авторов сценария и продюсеров проекта. Студия Warner Bros. пока не комментирует ситуацию.