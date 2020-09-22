Коломойский вывел в США почти миллиард долларов из Приватбанка

Коломойский вывел в США почти миллиард долларов из Приватбанка, пишут западные СМИ. В частности в схеме вывода денег из Украины был задействован Дойчебанк. По словам расследователей, все бизнесы Коломойского оставили за собой огромные долги в США, а также экологические проблемы и безработных.

ICIJ обнаружил, что за шесть лет Deutsche Bank перевел не менее 490 миллионов долларов из компаний, созданных на Британских Виргинских островах, тайно под контролем Коломойского и делового партнера Геннадия Боголюбова, в компании в Делавэре — одном из крупнейших мировых убежищ для финансов. Большая часть денег была потрачена на покупку недвижимости на Среднем Западе.

Еще 268 миллионов долларов перешли через Deutsche в другие компании, контролируемые этими людьми и их партнерами в США, как выяснил ICIJ. Переводы происходили с 2007 по 2013 год.

«Преступники и другие лица, пытающиеся скрыть незаконные деньги в США, часто вкладывают их в сверкающие высотки в Нью-Йорке или используют их для покупки игрушек миллиардеров, таких как яхты и дорогие украшения. Коломойский, сыгравший второстепенную роль в драме об импичменте Дональда Трампа , имел в виду другой приз: недвижимость в центре Америки. Более десяти лет он и его соратники тайно создали империю недвижимости, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде со сводчатыми потолками» — пишет издание. — «Под властью Коломойского сотни сталелитейщиков в Кентукки, штате Нью-Йорк и Огайо потеряли работу, а в одном случае остались без страховки или возможности временно получить доступ к своим пенсионным фондам, говорится в протоколах суда.»

Несмотря на предупреждения, банк продолжал переводить деньги для авиакомпании Коломойского, в том числе не менее 104,7 миллиона долларов после того, как внутренние наблюдательные органы начали выражать обеспокоенность по поводу компании.

В августе агенты ФБР провели рейды в пентхаусе в Майами и другом офисе в Кливленде, связанном с Коломойским, и утащили компьютеры и записи в рамках продолжающегося расследования.

Полностью материал можно прочитать здесь — https://www.icij.org/investigations/fincen-files/with-deutsche-banks-help-an-oligarchs-buying-spree-trails-ruin-across-the-us-heartland/