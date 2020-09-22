Кит Харингтон: «Меня воспитывали как человека с непостоянной гендерной идентичностью»

33-летний актер Кит Харингтон в интервью изданию The Telegraph рассказал о своем детстве и том, как он воспитывался в «гендернофлюидной среде». Актер сериала «Игра престолов» признался, что его мама, драматург Дебора Джейн Кетсби, воспитывала его как человека с непостоянной гендерной идентичностью.

Я просил ее купить мне «Могучего Макса», а она купила мне «Полли Покет». Я просил «Экшн Мена», а получал куклу. Это была очень гендернофлюидная среда. И я в ней рос,

— признался он.

Актер также сказал, что больше никогда не хочет играть таких персонажей, как Джон Сноу.

Я чувствую, что эмоционально у мужчин есть проблема, некая блокировка, которая пришла со Второй мировой войны и передавалась от поколения к поколению. Мы не говорим о том, что чувствуем, потому что это показывает нашу слабость, потому что это не по-мужски. Сыграв тихого человека, который был героем, я чувствую, что должен двигаться вперед, что я больше не хочу играть подобные роли,

— сказал Кит.

Он добавил, что не считает эту роль очень мужественной.

Это не та роль, которую миру следует видеть больше остальных,

— заключил он.

Кит Харингтон в сериале «Игра престолов»

Новый фильм с участием Кита Харингтона, фантастическая картина «Вечные», выйдет на экраны в феврале следующего года. Фильм, в котором он снялся вместе со своим коллегой по «Игре престолов» Ричардом Мэдденом, Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек и другими звездами, расскажет о суперлюдях, которые тайно живут на Земле и защищают людей от монстров.