Холли Берри похвасталась стройной фигурой в бикини

Совсем недавно американская актриса Холли Берри раскрыла, кто стал причиной ее бесконечных улыбок, поэтому не удивительно, что у звезды игривое настроение, благодаря которому у нее появилось желание поделиться довольно пикантным кадром.

Так, на своей странице в Instagram 54-летняя красавица опубликовала очень горячий кадр, на котором демонстрирует свою пикантную татуировку.

На снимке Хэлли позирует спиной к камере в черном купальнике с открытой спиной и ракушками на бедрах. Бикини подчеркнуло женские изгибы тела актрисы и ее аппетитные ягодицы, на одной из которых набито массивное тату.

Опять на пляже. – подписала изображение Берри.