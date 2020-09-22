Gucci выпустил мужские джинсы с пятнами от травы ценой 600 фунтов

Итальянский модный дом Gucci выпустил джинсы с пятнами от травы в области колен и ягодиц.
Это часть мужской коллекции сезона осень-зима 2020/21. Дизайн джинсов «вдохновлен стилем гранж». Они «сшиты из органического хлопкового денима с эффектом состаренности и специальной обработкой», которая, как пишет производитель, и создает «иллюзию пятен».
Gucci представляет свое видение культовой ткани, переосмысливая ее с помощью различных техник обработки, которые стирают грань между винтажным и современным внешним видом. Весь органический хлопок, который остается после производства данной модели, перерабатывается в новые материалы в рамках программы Gucci Up.
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