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Gucci выпустил мужские джинсы с пятнами от травы ценой 600 фунтов

Итальянский модный дом Gucci выпустил джинсы с пятнами от травы в области колен и ягодиц.

Это часть мужской коллекции сезона осень-зима 2020/21. Дизайн джинсов «вдохновлен стилем гранж». Они «сшиты из органического хлопкового денима с эффектом состаренности и специальной обработкой», которая, как пишет производитель, и создает «иллюзию пятен».
Gucci представляет свое видение культовой ткани, переосмысливая ее с помощью различных техник обработки, которые стирают грань между винтажным и современным внешним видом. Весь органический хлопок, который остается после производства данной модели, перерабатывается в новые материалы в рамках программы Gucci Up.

мода,беспощадная ты сука,джинсы
22 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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