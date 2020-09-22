Фэнтези «Таинственный сад» с Колином Фертом уже в украинских кинотеатрах

Семейный фэнтези «Таинственный сад» с Колином Фертом в главной роли выходит на экраны украинских кинотеатров.

Разработкой фильма «Таинственный сад» занималась та же продюсерская команда, которая в свое время отвечала за такие успешные кинофраншизы, как «Гарри Поттер» и «Приключения Паддингтона».

Сценаристом «Таинственного сада» стал автор пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», сценарист фильмов «Аэронавты» и «Энола Холмс» от Netflix Джек Торн. Режиссером выступил лауреат премии BAFTA и постановщик шоу «Черные паруса» и «Утопия» Марк Манден. За музыку в фильме отвечал лауреат премии «Оскар» Дарион Марианелли ( «Искушение», «Приключения Паддингтона 2»), а за костюмы — Мишель Клэптон, известная по шоу «Игра престолов».

В центре сюжета фильма «Таинственный сад» 10-летняя девочка Мэри Леннокс в исполнении юной звезды Дикси Егерикс ( «Гений», «Маленький незнакомец»), которая родилась в Индии в богатой британской семье. Когда родители внезапно умирают, ее отправляют к дяде Арчибальда Крейвена, которого сыграл Колин Ферт ( «Король говорит!», «Kingsman», «Ребенок Бриджит Джонс»). Свободолюбивой девочке приходится изменить индийские просторы на удаленный загородный дом дяди в Йоркшире, где она попадет под зоркий глаз строгой мисис Медлок в исполнении Джули Уолтерс.

Здесь Мэри впервые сталкивается с реалиями мрачной Англии, но одновременно, совершенно неожиданно для себя, находит здесь новых друзей: болезненного кузена Колина, которого отец не выпускает из имения, местного мальчика Дикона и травмированного волшебного пса, который становится верным спутником героев в течение их приключений. Мери с друзьями открывают много семейных тайн, спрятанных в мрачном имении, и фантастическую красоту таинственного сада, который изменит все в судьбе героев.

Лента «Таинственный сад» снята по классическому роману Фрэнсис Ходжсон Бернетт, до сих пор не потерял своей актуальности и первых ступеней в списках бестселлеров с момента выпуска книги в 1911 году. Впрочем, авторы новой адаптации перенесли место действия «Таинственного сада» В 1947 год.