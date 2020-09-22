Эмма Стоун тайно вышла замуж и ждет ребенка (фото)

Эмма Стоун тайно вышла замуж и ждет ребенка — популярные таблоиды облетела эта удивительная новость.

Этой весной 31-летняя актриса Эмма Стоун должна была выйти замуж за своего 35-летнего возлюбленного Дэйва Маккери, однако из-за коронавируса торжество они перенесли на неопределенный срок. Но, как считают поклонники пары, узами брака влюбленные себя уже связали: на днях их видели в Лос-Анджелесе с кольцами на безымянных пальцах левых рук.

Кроме того, общественность заподозрила пару и в скором пополнении в семействе: Эмма была одета в мешковатый комбинезон и казалась беременной. Слухи об интересном положении звезды подогрела и дизайнер ювелирных украшений Това Малибу, которая рассказала в инстаграме, что видела пару, и утверждала, что Эмма беременна.

Итак, Эмма Стоун просто прошла мимо моего дома. И ее живот был заметно округлившимся,



— написала она.

Все это позволило зарубежным СМИ сделать вывод, что влюбленные поженились и готовятся стать родителями.

Дэйв Маккери и Эмма Стоун

Впервые о свадьбе Эммы Стоун и Дэйва Маккери заговорили в мае, когда актриса появилась в YouTube-шоу Риз Уизерспун с обручальным кольцом на пальце.

С режиссером шоу Saturday Night Live голливудская актриса начала встречаться три года назад, но свои отношения они долго не афишировали. Об их помолвке стало известно в конце прошлого года — радостной новостью сам жених поделился в своем инстаграме, опубликовав снимок с возлюбленной, на котором она продемонстрировала помолвочное кольцо. Этот брак (если же он все-таки состоялся) для них обоих стал первым.