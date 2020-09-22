Благосостояние американцев достигло почти 119 триллионов долларов!

Показатель благосостояния американцев по итогам II квартала текущего года вырос на 6,8% до $118,96 трлн.

Это примерно на $380 млрд больше, чем на конец 2019 года, до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Таким образом, в апреле—июне чистая стоимость активов домохозяйств и некоммерческих групп США достигла рекордного значения на фоне возобновившегося роста фондового рынка и принятых мер поддержки экономики.

Тем временем председатель Федрезерва Джером Пауэлл констатировал, что экономические меры, принятые в ответ на ситуацию с COVID-19, смягчили негативные последствия вызванного пандемией спада, однако, на его взгляд, Конгрессу США, вероятно, придется выделить дополнительное финансирование для поддержки секторов экономики, которые по-прежнему испытывают трудности.

«Наша экономика полностью восстановится после этого сложного периода», — говорится в речи Пауэлла, подготовленной для слушания в Конгрессе во вторник. По его словам, ФРС будет «делать все возможное, сколько бы времени это ни заняло, чтобы обеспечить как можно более активное восстановление и ограничить долгосрочный ущерб для экономики».

Добавим также, что бюджетное управление Конгресса США (CBO) опубликовало новые прогнозы, согласно которым ежегодный рост ВВП страны в среднем будет составлять 1,6% в период с 2020-го по 2050 год, что примерно на четверть процентного пункта меньше, чем ожидалось в июне 2019 года, когда были опубликованы предыдущие долгосрочные экономические прогнозы. В период с 1990-го по 2019 год американская экономика в среднем росла на 2,5%.