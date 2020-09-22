Байден обвинил Трампа в панике из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса «впал в панику и не справился», заявил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден на встрече со своими сторонниками в штате Висконсин.

Байден подчеркнул, что во время кризиса президент должен был играть ведущую роль, однако Трамп «оцепенел и не предпринял нужных мер», в результате чего Америка «заплатила больше, чем все другие страны». Политик также добавил, что Трамп «всю жизнь бежал от проблем».

Кроме того, во время своего выступления Байден пообещал, что в случае победы будет руководить Штатами «не как демократ, а как президент», отставивая интересы всех жителей страны, а не только тех, кто проголосует за него.

Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября.