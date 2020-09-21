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Звезда «Эйфории» Зендая стала самой молодой обладательницей «Эмми»

Американская актриса и певица Зендая (Zendaya) стала самой молодой обладательницей премии «Эмми» за лучшую драматическую женскую роль на 72-й церемонии вручения.

Помогла ей в этом работа в проекте «Эйфория». К слову, участнице недавно исполнилось всего 24 года (предыдущей молодой победительнице, актрисе Джоди Комер (Jodie Comer) было 26). Однако, возраст стал не единственной причиной ее превосходства, Зендая также стала второй темнокожей женщиной после Виолы Дэвис (Viola Davis), выигравшей в этой категории. Дэвис удостоилась этой премии в 2015 году с ролью в сериале «Как избежать наказания за убийство».

Разумеется, не обошлось и без благодарности всех участвующих в становлении девушки. Она сказала пару теплых слов о своей семье, которая поддерживала ее и упомянула имя Сэма Левинсона (Sam Levinson), создателя сериала «Эйфория».

21 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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