Звезда «Эйфории» Зендая стала самой молодой обладательницей «Эмми»

Помогла ей в этом работа в проекте «Эйфория». К слову, участнице недавно исполнилось всего 24 года (предыдущей молодой победительнице, актрисе Джоди Комер (Jodie Comer) было 26). Однако, возраст стал не единственной причиной ее превосходства, Зендая также стала второй темнокожей женщиной после Виолы Дэвис (Viola Davis), выигравшей в этой категории. Дэвис удостоилась этой премии в 2015 году с ролью в сериале «Как избежать наказания за убийство».

Разумеется, не обошлось и без благодарности всех участвующих в становлении девушки. Она сказала пару теплых слов о своей семье, которая поддерживала ее и упомянула имя Сэма Левинсона (Sam Levinson), создателя сериала «Эйфория».