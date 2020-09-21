В заброшенном древнеримском городе найден неизвестный храм

В заброшенном древнеримском городе найден неизвестный храм — открытие было совершено благодаря георадару.

Фалери Нови был основан в 241 году до новой эры, когда римляне покорили племя фалисков и переселили их на новое место. Население окруженного стеной городка составляло около 2500 жителей, и он просуществовал примерно до VII века новой эры.

Руины Фалери Нови начали исследовать еще в позапрошлом веке, но масштабные раскопки здесь не проводились. Лишь недавно геодезическая радиолокационная съемка, проведенная сотрудниками Кембриджа и университета Гента, позволила обнаружить неизвестные до сих пор здания — храмы, амфитеатр, банный комплекс и т.д.

«Этот метод позволяет достичь фантастических результатов», — отметил профессор классической археологии Кембриджского университета Мартин Миллетт в интервью Live Science.

Ученые сканировали территорию радиоволновыми импульсами и получили десятки высококачественных 3D изображений скрытых под землей объектов. Все эти фрагменты археологи «сшили» в единую карту, после чего проанализировали архитектурные особенности населенного пункта. К западу от южных ворот города, вероятно, располагался храм. «Мы видим ступени, ведущие к нему, колоннаду и алтарь», — рассказал Миллетт.

Ученых заинтриговала необычная система канализации Фалери Нови, выявленная при помощи радара. В других городах Древнего Рима водопроводные трубы обычно проходили прямо по улицам, но здесь они были проложены под землей до того, как началось строительство.

Были также обнаружены здание рынка и банный комплекс, что тоже необычно для небольшого города. «Это отчасти меняет взгляд на римский урбанизм, — говорит профессор Миллетт. — Если мы продолжим исследования в других местах, то узнаем много нового о городском планировании в Древнем Риме».