В возрасте 89 лет скончался легендарный актер Мишель Лонсдаль

В понедельник, 21 сентября, в возрасте 89 лет скончался французский актер Мишель Лонсдаль. Об этом сообщил агент актера

Лонсдаль родился в Париже 24 мая 1931 года в семье француженки и британского военного. Мишель всегда любил театр и кино, но планировал стать художником. Однако в 1947 году родители отвели его на службу в церковь, где молодой человек побеседовал с пастором-доминиканцем и, по его собственным словам, услышал от священнослужителя «то, что хотел услышать» — что помогло ему преодолеть врожденную скромность и прийти на курсы актерского мастерства в театр Тани Балашовой.

С 1955 года Лонсдаль начал появляться на театральных подмостках, а затем и в кино. В 1962 году он снялся у Орсона Уэллса в фильме «Процесс» по мотивам произведения Франца Кафки. Его партнерами по съемочной площадке стали Роми Шнайдер, Энтони Перкинс и Жанна Моро. В 1979 году Мишель Лонсдаль сыграл миллиардера Хьюго Дракса в одном из фильмов бондианы — «Лунный гонщик».

За свою карьеру Мишель Лонсдаль, одинаково превосходно владевший как французским, так и английским языком, снялся более чем в 200 фильмах. Он исполнил роль аббата в фильме Жан-Жака Анно «Имя Розы», сыграв там с Шоном Коннери и Кристианом Слейтером, поработал с Жаном Рено и Робертом де Ниро в «Ронине».