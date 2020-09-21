В США в онлайн-формате вручили премию «Эмми»

Церемония вручения премии Академии телевизионных искусств и наук США в этом году проходит без участия зрителей, а ведущие одеты в защитные костюмы из-за пандемии коронавируса.

Победителей в десятках номинаций определяли около 23 тыс. членов телеакадемии. Лауреаты получат золотые статуэтки в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, что олицетворяет единство науки и искусства.

Первые итоги уже назвали в прямом эфире телеканала ABC. В главной номинации «Лучший драматический сериал» победил сериал «Наследники», его конкурентами были «Корона», «Рассказ служанки», «Лучше звоните Солу», «Озарк», «Убивая Еву», «Мандалорец» и «Очень странные дела».

Награды за лучшие мужскую и женскую роли в драматическом сериале удостоились актер Джереми Стронг (сериал «Наследники») и актриса Зендая («Эйфория»).

За роль второго плана в драматическом сериале награды получили Билли Крудап («Утреннее шоу») и Джулия Гарнер («Озарк»).

В категории «Лучший короткий сериал» победителем стал сериал «Хранители», который обошел таких конкурентов как «Миссис Америка», «Невероятное», «И повсюду тлеют пожары» и «Неортодоксальная».

Награды за лучшие роли в комедийном сериале удостоены Кэтрин О’Хара и Юджин Леви из «Шиттс Крик». За комедийную роль второго плана награду получил Дэниел Леви также из «Шиттс крик», который также был награжден за «Лучший сценарий для комедийного сериала».