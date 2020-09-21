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В США в онлайн-формате вручили премию «Эмми»

Церемония вручения премии Академии телевизионных искусств и наук США в этом году проходит без участия зрителей, а ведущие одеты в защитные костюмы из-за пандемии коронавируса.

Победителей в десятках номинаций определяли около 23 тыс. членов телеакадемии. Лауреаты получат золотые статуэтки в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, что олицетворяет единство науки и искусства.

Первые итоги уже назвали в прямом эфире телеканала ABC. В главной номинации «Лучший драматический сериал» победил сериал «Наследники», его конкурентами были «Корона», «Рассказ служанки», «Лучше звоните Солу», «Озарк», «Убивая Еву», «Мандалорец» и «Очень странные дела».

Награды за лучшие мужскую и женскую роли в драматическом сериале удостоились актер Джереми Стронг (сериал «Наследники») и актриса Зендая («Эйфория»).

За роль второго плана в драматическом сериале награды получили Билли Крудап («Утреннее шоу») и Джулия Гарнер («Озарк»).

В категории «Лучший короткий сериал» победителем стал сериал «Хранители», который обошел таких конкурентов как «Миссис Америка», «Невероятное», «И повсюду тлеют пожары» и «Неортодоксальная».

Награды за лучшие роли в комедийном сериале удостоены Кэтрин О’Хара и Юджин Леви из «Шиттс Крик». За комедийную роль второго плана награду получил Дэниел Леви также из «Шиттс крик», который также был награжден за «Лучший сценарий для комедийного сериала».

21 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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