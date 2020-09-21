В США школьникам книги из библиотеки доставляют дроны





Инициатором идеи выступила библиотекарь Келли Пассек, пишет PC Mag. «Доступ к ресурсам школьной библиотеки необходим для успеха наших учеников», — подчеркнула сотрудница заведения.

Программа направлена на то, чтобы школьники во время карантина могли прочесть необходимые им для обучения произведения или же просто отвлечься от компьютера и почитать что-то интересное и увлекательное. Дроны принадлежат компании Wing Aviation, которая входит в холдинг Alphabet наряду с Google.

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