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В Киргизии встреча депутата с избирателями закончилась массовой дракой

В Араванском районе Ошской области Киргизии встреча депутата с избирателями закончилась массовой дракой. Об этом сообщает 24.kg.

В драке участвовали около 100 человек, 12 были госпитализированы, трое задержаны, рассказали в местном УВД. Конфликт случился между сторонниками партий «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик».

«Мекеним Кыргызстан» заявила, что встречу с избирателями проводил их кандидат, депутат парламента Ильхом Маннанов. Мероприятие было прервано группой провокаторов, которые начали избивать людей. Один из сторонников партии находится в тяжелом состоянии.

В «Биримдик» утверждают, что возмущены «провокацией, организованной недобросовестными участниками предвыборной кампании». Кандидат от «Биримдик» Шукурулло Файзуллаев, как и Маннанов, вызван на допрос.

21 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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