В Евросоюзе провалили переговоры о санкциях по Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Белоруссии.

«Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать черный список», — сказал собеседник ТАСС. Известно, что после провала переговоров на уровне дипломатов вопрос будут обсуждать лидеры государства в конце этой недели.

Известно, что Кипр намерен добиться одновременно введения ограничительных мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье.

17 сентября Европарламент поддержал введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и других лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов главы республики и репрессии в стране. Окончательное решение примет Европейский совет, ожидается, что одновременно свои ограничения введут США, Британия и Канада. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей пригрозил ответом, который может касаться работы иностранных СМИ в стране.