В Египте анйдено древнее кладбище сакрофагов

За последнюю неделю министерство древностей Египта сообщило об обнаружении 27 саркофагов, захороненных 2500 лет назад и до сих пор не открытых расхитителями гробниц.

13 деревянных саркофагов нашли в начале сентября, а еще 14 — совсем недавно во время раскопок в некрополе Саккара к югу от Каира и в 16 км к югу от знаменитых пирамид Гизы.

Отмечается, что гробы хорошо сохранились, на них отчетливо видны рисунки с бордовыми и синими линиями, а также иероглифические изображения.

Некрополь расположен на территории древнего города Мемфиса, где находится колоссальная ступенчатая пирамида Джосера. Ученые ожидают, что раскопки здесь принесут еще много результатов в ближайшее время.