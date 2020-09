В банках США выявили тайные операции приближенных к Путину олигархов и чиновников

В широкий доступ секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о сомнительных операциях, которые умудрялись совершать россияне вопреки международным санкциям.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Важные новости», доступ к документам получили консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.

Согласно документам, операции проводились через пять крупнейших американских банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank and Bank of New York Mellon.