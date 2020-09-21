Ученые нашли мышь на рекордной высоте в атмосфере

В 2019 году исследователи сообщили о том, что нашли млекопитающее, которое способно жить на самой большой в мире высоте. Им оказалась желто-крупнолистая мышь, которую заметили на вершине горы Льюльяйльяко — самого высокого в мире исторически активного вулкана, расположенного между Аргентиной и Чили.

Ученые не предполагали, что млекопитающие могут жить так высоко. На высоте 6,1 км нет растительности и мышам нечем питаться. При этом на краю пустыни Атакама редко случаются дожди, а температура иногда опускается ниже минус 24 градусов по Цельсию. «Эта окружающая среда очень враждебна и нам сложно понять как и почему здесь постоянно проживают мыши», — отметил Джей Шторц, биолог из Университета Небраски.

Заинтригованный этим открытием, Шторц организовал в феврале еще одну экспедицию на вулкан специально для поиска грызунов. Он наткнулся на еще одну мышь, но она проживала еще выше — на высоте 6,7 км. Это рекордный показатель для млекопитающих.

Исследования, опубликованные на сервисе BioRxiv, являются началом научного поиска, чтобы понять, как эти животные приспосабливаются к таким изнурительным условиям и выживают в них. Их результаты могут помочь ученым понять, как другие существа приспосабливаются к экстремальным условиям, и даже могут иметь медицинское применение для людей с низким уровнем кислорода.

Большинство мышей, принадлежащих к четырем различным видам, были пойманы с помощью небольших ловушек во время экспедиции в феврале, поэтому ученые сейчас изучают их в лаборатории. Это необходимо потому, что на вершине горы почти невозможно проводить эксперименты — там мало кислорода и часто происходят сильные шторма.