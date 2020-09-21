«  
  »

Ученые нашли мышь на рекордной высоте в атмосфере

Ученые из США нашли мышь на высоте 6,7 км. Это рекордный показатель высоты проживания для любых видов млекопитающих на Земле

В 2019 году исследователи сообщили о том, что нашли млекопитающее, которое способно жить на самой большой в мире высоте. Им оказалась желто-крупнолистая мышь, которую заметили на вершине горы  Льюльяйльяко — самого высокого в мире исторически активного вулкана, расположенного между Аргентиной и Чили.

Ученые не предполагали, что млекопитающие могут жить так высоко. На высоте 6,1 км нет растительности и мышам нечем питаться. При этом на краю пустыни Атакама редко случаются дожди, а температура иногда опускается ниже минус 24 градусов по Цельсию. «Эта окружающая среда очень враждебна и нам сложно понять как и почему здесь постоянно проживают мыши», — отметил Джей Шторц, биолог из Университета Небраски.

Заинтригованный этим открытием, Шторц организовал в феврале еще одну экспедицию на вулкан специально для поиска грызунов. Он наткнулся на еще одну мышь, но она проживала еще выше — на высоте 6,7 км. Это рекордный показатель для млекопитающих.

Исследования, опубликованные на сервисе BioRxiv, являются началом научного поиска, чтобы понять, как эти животные приспосабливаются к таким изнурительным условиям и выживают в них. Их результаты могут помочь ученым понять, как другие существа приспосабливаются к экстремальным условиям, и даже могут иметь медицинское применение для людей с низким уровнем кислорода.

Большинство мышей, принадлежащих к четырем различным видам, были пойманы с помощью небольших ловушек во время экспедиции в феврале, поэтому ученые сейчас изучают их в лаборатории. Это необходимо потому, что на вершине горы почти невозможно проводить эксперименты — там мало кислорода и часто происходят сильные шторма.

21 сентября, 2020 | Category: Видео, Наука, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  