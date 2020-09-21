У россиян будут принудительно изымать жилье

Принципы московской «реновации» попробуют распространить на всю Россию.В ГосДуму снова внесен пакет законов, разрешающий местным властям запускать программы сноса любых многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».

Как сообщает «Коммерсант», соответствующий проект поправок Градостроительному, Жилищному и Земельному кодексам РФ подготовили сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Документ построен на нормативной базе нормативной базы реновации в Москве. Решение о включении в аналогичную региональную программу может быть принято с одобрения двух третей собственников или нанимателей квартир. Исключить дом из программы разрешается одной третью голосов. Порядок учета голосов должны определить местные власти.

Переселенцам обещано равнозначное жилье (с не меньшим числом комнат и жилой площадью) в своем населенном пункте, а если тот имеет «внутригородское деление» — в том же районе. Собственники также могут выбрать взамен старого жилья равноценную квартиру или денежную компенсацию.

Кроме того, предусмотрен механизм «комплексного развития территорий». Решение о таком развитии и последующем привлечении инвесторов местные власти смогут принимать, если половину территории занимают, например, аварийное жилье, самовольные постройки или многоквартирные дома, вошедшие в адресную программу сноса и реконструкции.

При этом формулировки поправок во многом совпадают со скандальным правительственным законопроектом 2018 года, который разрешал принудительное изъятие недвижимости для муниципальных нужд по инициативе муниципалитетов.

В качестве основания для такого решения достаточно включения дома как подлежащего сносу или реконструкции в муниципальную адресную программу, при этом механизмы обоснования необходимости проведения таких работ в документе прописаны не были.

Законопроект подвергся критике, и скандальные нормы из него изъяли, однако спустя год они снова оказались на рассмотрении Думы.