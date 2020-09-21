«  
  »

Смартфоны iPhone больше не смогут помешать флагманам Samsung получить новейшие камеры

В линейке Galaxy Note20 отсутствует датчик 3D ToF, поскольку Sony была загружена заказами от Apple

Ранее сообщалось, что Samsung намерена расширить производство датчиков изображения в 2021 году, чтобы снизить зависимость от сторонних поставщиков. Источники сообщили, что в линейке Galaxy Note20 отсутствует датчик 3D ToF, поскольку Sony была загружена заказами от Apple для новых iPhone 12.

Документ, недавно поданный южнокорейской компанией Samsung в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), может включать название датчика изображения, который будет использоваться во флагманском смартфоне Samsung Galaxy S21. Посмотрите также ремонт телефонов цены , здесь вас приятно удивят.

Производитель зарегистрировал торговую марку ISOCELL Vizion, в описании которой явно говорится, что она может использоваться с датчиками изображения, в частности, с модулями 3D ToF.

21 сентября, 2020 | Category: Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  