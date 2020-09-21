Смартфоны iPhone больше не смогут помешать флагманам Samsung получить новейшие камеры

Ранее сообщалось, что Samsung намерена расширить производство датчиков изображения в 2021 году, чтобы снизить зависимость от сторонних поставщиков. Источники сообщили, что в линейке Galaxy Note20 отсутствует датчик 3D ToF, поскольку Sony была загружена заказами от Apple для новых iPhone 12.

Документ, недавно поданный южнокорейской компанией Samsung в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), может включать название датчика изображения, который будет использоваться во флагманском смартфоне Samsung Galaxy S21. Посмотрите также ремонт телефонов цены , здесь вас приятно удивят.

Производитель зарегистрировал торговую марку ISOCELL Vizion, в описании которой явно говорится, что она может использоваться с датчиками изображения, в частности, с модулями 3D ToF.