Скала Дуэйн Джонсон в гневе вырвал и выкинул собственные ворота

Самый высокооплачиваемый актер мира показал, как лихо решил проблему с железными воротами, которые были закрыты из-за проблем с электроснабжением.

Так, звезда собирался выезжать на съемочную площадку, впрочем, обнаружил, что ворота не открываются. Дуэйн попытался отключить гидравлическую систему, чтобы открыть их вручную, но сделать это не удалось. Тогда «Скала» позвонил техникам, которые сказали, что команда специалистов сможет прибыть только через 45 минут. Актер решил не ждать и вручную вырвал ограждение.

Я знал, что к этому моменту сотни членов съемочной группы будут ждать, когда я приеду на работу, чтобы мы могли начать день. Итак, я сделал то, что должен был сделать. Я толкнул ворота, потянул и сорвал их. Вырвал все с кирпичной стены, снес стальную гидравлику и бросил на траву. Моя служба безопасности встретила специалистов и сварщиков примерно через час — они, очевидно, были удивлены и напуганы тем, что я натворил — поделился актер.

Знаменитость также добавил, что в следующий раз поступит разумно — перепрыгнет через ворота и поймает такси.