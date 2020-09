В Киргизии встреча депутата с избирателями закончилась массовой дракой Скала Дуэйн Джонсон в гневе вырвал и выкинул собственные ворота » Шиттс крик», «Эйфория», «Утреннее шоу» и другие победители премии «Эмми-2020» Продолжаем рассказывать о том, как прошла 72-я церемония вручения премий «Эмми». Теперь пришло время узнать и имена победителей. Пожалуй, стоит отметить, что без сюрпризов на этот раз не обошлось. Главным триумфатором церемонии стал сериал «Шиттс Крик», который киноэксперты в число фаворитов изначально не включали. Без наград остался и нашумевший сериал «Нормальные люди», а сериал «Неортодоксальная», представленный в нескольких номинациях, удостоился всего одной награды. Одной из самых неожиданных наград стала победа Билли Крудапа, исполнившего роль второго плана в сериале «Утреннее шоу». В своей речи он поблагодарил всех, кто участвовал в проекте и поддерживал в его, в частности он выразил благодарность продюсерам сериала Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Первая вместе со своими коллегами по сериалу «Друзья» Кортни Кокс и Лизой Кудроу наблюдала за происходящим из дома. Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни КоксПолучившая награду в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» Зендая за роль в «Эйфории» не скрывала своей радости, хотя и отметила, что в нынешнее время праздновать и отмечать что-то немного странно. Я просто хотела сказать, что у молодежи есть надежда. Я знаю, что наше телешоу не всегда кажется отличным примером этого, но она есть. Хочу сказать всем моим соратникам, которые работают на улицах, что я вижу вас, восхищаюсь вами и говорю спасибо, — сказала актриса. Зендая стала самой молодой звездой, когда-либо получившей награду «Эмми» в этой категории. Список победителей премии «Эмми-2020»: Лучший комедийный сериал — «Шиттс Крик» / Schitt’s Creek (Pop TV) Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Юджин Леви, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek) Лучшая женская роль в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek) Кэтрин О’ХараЛучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Дэниел Леви, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek) Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Энни Мерфи, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek) Лучший драматический сериал — «Наследники» / Succession (HBO) Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джереми Стронг, «Наследники» (Succession) ЗендаяЛучшая женская роль в драматическом сериале — Зендая, «Эйфория» (Euphoria ) Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Билли Крудап, «Утреннее шоу» (The Morning Show) Билли КрудапЛучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер, «Озарк» (Ozark) Лучший телефильм — «Безупречный» (Bad Education) Лучший мини-сериал — «Хранители» / Watchmen (HBO) Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме — Марк Руффало, «Я знаю, что это правда» (I Know This Much Is True) Санрайз Койни и Марк РуффалоЛучшая женская роль в мини-сериале/телефильме — Реджина Кинг, «Хранители» (Watchmen) Реджина Кинг ФОТО Gettyimages.ru http://www.spletnik.ru/culture/cinema/98523-triumf-seriala-shitts-krik-eyforiya-utrennee-shou-pobediteli-emmi-2020.html

загрузка...