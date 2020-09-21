Шиттс крик», «Эйфория», «Утреннее шоу» и другие победители премии «Эмми-2020»

Продолжаем рассказывать о том, как прошла 72-я церемония вручения премий «Эмми». Теперь пришло время узнать и имена победителей. Пожалуй, стоит отметить, что без сюрпризов на этот раз не обошлось. Главным триумфатором церемонии стал сериал «Шиттс Крик», который киноэксперты в число фаворитов изначально не включали. Без наград остался и нашумевший сериал «Нормальные люди», а сериал «Неортодоксальная», представленный в нескольких номинациях, удостоился всего одной награды.

Одной из самых неожиданных наград стала победа Билли Крудапа, исполнившего роль второго плана в сериале «Утреннее шоу». В своей речи он поблагодарил всех, кто участвовал в проекте и поддерживал в его, в частности он выразил благодарность продюсерам сериала Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Первая вместе со своими коллегами по сериалу «Друзья» Кортни Кокс и Лизой Кудроу наблюдала за происходящим из дома.

Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни КоксПолучившая награду в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» Зендая за роль в «Эйфории» не скрывала своей радости, хотя и отметила, что в нынешнее время праздновать и отмечать что-то немного странно.

Я просто хотела сказать, что у молодежи есть надежда. Я знаю, что наше телешоу не всегда кажется отличным примером этого, но она есть. Хочу сказать всем моим соратникам, которые работают на улицах, что я вижу вас, восхищаюсь вами и говорю спасибо,

— сказала актриса.

Зендая стала самой молодой звездой, когда-либо получившей награду «Эмми» в этой категории.

Список победителей премии «Эмми-2020»:

Лучший комедийный сериал — «Шиттс Крик» / Schitt’s Creek (Pop TV)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Юджин Леви, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek)

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek)

Кэтрин О’ХараЛучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Дэниел Леви, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek)

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Энни Мерфи, «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek)

Лучший драматический сериал — «Наследники» / Succession (HBO)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джереми Стронг, «Наследники» (Succession)

ЗендаяЛучшая женская роль в драматическом сериале — Зендая, «Эйфория» (Euphoria )

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Билли Крудап, «Утреннее шоу» (The Morning Show)

Билли КрудапЛучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер, «Озарк» (Ozark)

Лучший телефильм — «Безупречный» (Bad Education)

Лучший мини-сериал — «Хранители» / Watchmen (HBO)

Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме — Марк Руффало, «Я знаю, что это правда» (I Know This Much Is True)

Санрайз Койни и Марк РуффалоЛучшая женская роль в мини-сериале/телефильме — Реджина Кинг, «Хранители» (Watchmen)

Реджина Кинг