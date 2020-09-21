Россия возобновила бомбежки Сирии

Российская авиация возобновила массированные удары на северо-западе Сирии после продолжавшегося почти полгода перерыва.В воскресенье самолеты ВКС РФ подвергли бомбардировке западную окраину города Идлиб, в то время как в горном районе Джебель-эз-Завия велись интенсивные артиллерийские обстрелы с близлежащих форпостов сирийской армии, сообщает Reuters со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

По его словам, за сутки состоялись около 30 авиарейдров, что стало крупнейшей операцией российских сил в Сирии с момента заключения соглашения о прекращении огня.

Помимо Идлиба ВКС РФ бомбили города Хорш и Араб-Саид, а неопознанные беспилотники также нанесли удар по двум удерживаемым повстанцами городам на равнине Сахель аль-Габ, к западу от провинции Хама.

Армия Асада вновь концентрирует силы на линии фронта и около двух недель усилила обстрел турецких военных постов, говорит источник Reuters. В ответ Анкара перебрасывает дополнительные силы в Сирию: по свидетельствам очевидцев, колонна, двигавшаяся в направлении Идлиба и состоящая, по меньшей мере, из 15 единиц бронетехники, была замечена ночью на пограничном переходе в Кафр-Лусине.