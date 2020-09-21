Раскрыты сроки старения смартфона

Процесс устаревания смартфонов неизбежно начинается сразу после первого года использования. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.

Кусков отметил, что аспект морального устаревания телефона связан с отношением хозяина гаджета к своему девайсу. Например, если владельцу аппарата принципиально пользоваться только новинками рынка, то его смартфон будет устаревать один или даже два раза за год.

Специалист раскрыл компонент, который напрямую связан со сроками устаревания девайса. «Задуматься о приобретении нового телефона стоит, когда начинают появляться какие-либо проблемы с аккумулятором», — отметил Кусков. Уже по прошествии года батарея телефона теряет в емкости, меньше держит зарядку и начинает нагреваться.

При этом слабый аккумулятор может влиять и на быстродействие запущенных приложений. Эксперт рекомендовал менять смартфон в том случае, когда телефон перестанет справляться с нагрузками, а программы начнут зависать и вылетать.